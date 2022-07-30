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Блинкен рассказал об итогах первого с февраля разговора с Лавровым, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе об итогах первого с февраля разговора по телефону с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

Стороны также обсудили укрепление сотрудничества между США и Украиной.

"Блинкен сообщил о выводах своего разговора с министром иностранных дел России. Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом отношении и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине довести российское вторжение до провала", - сообщил Кулеба.

Напомним, в ходе разговора Блинкен заявил Лаврову, что США введут новые санкции против России, если она аннексирует новые украинские территории.

Ранее Блинкен заявлял, что Москва все еще планирует провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные части Украины.

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Энтони БлинкенДмитрий Кулеба