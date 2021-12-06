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Блинкен рассчитывает, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 01:32
Блинкен рассчитывает, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассчитывает, что Россия предпочтет деэскалацию по вопросу Украины. Также он призвал РФ отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

"Я очень надеюсь, что Россия предпочтет пойти по пути деэскалации, отвести свои войска и использовать дипломатию по существующим разногласиям", - сказал он.

Глава американского внешнеполитического ведомства добавил, что США готовы помочь в этом вопросе, в частности, в продвижении выполнения минских соглашений, что, по словам Блинкена, "может стать путем для разрешения противоречий по Донбассу или Восточной Украине".

Также Блинкен в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое прошло в Стокгольме, отметил, что "если Россия совершит какой-либо акт агрессии в отношении Украины, то это приведет к серьезным последствиям".

Госсекретарь США также полагает, что угроза для Украины со стороны России является "очень серьезной".

"Угроза очень серьезна, потому что то, что мы наблюдали, - это сосредоточение значительных сил у границы с Украиной. Мы видели усилия по дестабилизации внутри Украины, пропагандистскую кампанию против Украины в социальных сетях, которая по своим масштабам увеличилась примерно в десять раз", - утверждал он.

Ранее мы писали, что Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" по Украине.

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