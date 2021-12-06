Держсекретар США Ентоні Блінкен розраховує, що Росія віддасть перевагу деескалації з питання України. Також він закликав РФ відвести свої війська і використовувати дипломатію щодо існуючих розбіжностей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

"Я дуже сподіваюся, що Росія обере піти шляхом деескалації, відвести свої війська і використовувати дипломатію щодо існуючих розбіжностей", - сказав він.

Глава американського зовнішньополітичного відомства додав, що США готові допомогти в цьому питанні, зокрема, в просуванні виконання Мінських угод, що, за словами Блінкена, "може стати шляхом для вирішення протиріч по Донбасу або Східній Україні".

Також Блінкен в ході зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке пройшло в Стокгольмі, зазначив, що "якщо Росія зробить який-небудь акт агресії щодо України, то це призведе до серйозних наслідків".

Держсекретар США також вважає, що загроза для України з боку Росії є "дуже серйозною".

"Загроза дуже серйозна, тому що те, що ми спостерігали, - це зосередження значних сил біля кордону з Україною. Ми бачили зусилля з дестабілізації всередині України, пропагандистську кампанію проти України в соціальних мережах, яка за своїми масштабами збільшилася приблизно в десять разів", - стверджував він.