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Блінкен про ракетний удар по Львову: Ще один приклад жорстокості Кремля

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П'ятниця 07 липня 2023 06:32
Блінкен про ракетний удар по Львову: Ще один приклад жорстокості Кремля Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Ракетні удари по Львову, завдані в ніч проти 6 липня, є черговим прикладом жорстокості військово-політичного керівництва РФ у його агресії проти України.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Керівник Держдепартаменту Штатів засудив російську атаку на мирне місто в Україні, яку розцінив як новий приклад жорстокості військ РФ.

Також він підтвердив намір США надавати подальшу підтримку та допомогу Україні, яка відбиває повномасштабну військову агресію Росії.

"Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля, і саме тому підтримка захисту України від кремлівської агресії життєво важлива. Прихильність США до України непохитна", - йдеться в публікації.

Блінкен про ракетний удар по Львову: Ще один приклад жорстокості Кремля

Блінкен висловився про російську атаку на Львів (фото: скріншот twitter.com/SecBlinken)

Ракетний удар по Львову

У Львові під час масштабної повітряної тривоги в Україні в ніч на 6 липня пролунали вибухи. РФ атакувала місто ракетами "Калібр", які поцілили у житлову багатоповерхівку.

Під час тієї російської атаки Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили 7 із 10 ворожих ракет.

У Львові на місці влучання проводили аварійно-рятувальні роботи з розбирання завалів. Співробітники ДСНС та поліції виявили тіла загиблих внаслідок нічних обстрілів армії РФ.

Ввечері голова Львівської ОВА повідомив, що було виявлено тіло вже сьомої жертви.

Все, що відомо про нічну атаку РФ на Львів, можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Львів Ентоні Блінкен Війна Росії проти України ракетный удар
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