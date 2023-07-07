Блинкен о ракетном ударе по Львову: Еще один пример жестокости Кремля
Ракетные удары по Львову, нанесенные в ночь на 6 июля, являются очередным примером жестокости военно-политического руководства РФ в его агрессии против Украины.
Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
Руководитель Госдепартамента Штатов осудил российскую атаку на мирный город в Украине, которую расценил как новый пример жестокости войск РФ.
Также он подтвердил намерение США оказывать дальнейшую поддержку и помощь Украине, которая отражает полномасштабную военную агрессию России.
"Атака России на западноукраинский город Львов является еще одним примером жестокости Кремля, и именно поэтому поддержка защиты Украины от кремлевской агрессии жизненно важна. Приверженность США Украине непоколебима", - говорится в публикации.
Блинкен высказался о российской атаке на Львов (фото: скриншот twitter.com/SecBlinken)
Ракетный удар по Львову
Во Львове во время масштабной воздушной тревоги в Украине в ночь на 6 июля прогремели взрывы. РФ атаковала город ракетами "Калибр", которые попали в жилую многоэтажку.
Во время российской атаки Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 7 из 10 вражеских ракет.
Во Львове на месте попадания проводились аварийно-спасательные работы по разборке завалов. Сотрудники ГСЧС и полиции обнаружили тела погибших в результате ночных обстрелов армии РФ.
Вечером глава Львовской ОВА сообщил, что было обнаружено тело уже седьмой жертвы.
Все, что известно о ночной атаке РФ на Львов, можно узнать в материале РБК-Украина.
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