Блінкен про ракетні удари: жахлива тактика РФ не зламає рішучості партнерів України

Сполучені Штати Америки засуджують російські ракетні удари по Україні 23 листопада, але запевняють, що вони не зламають рішучості західних партнерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter державного секретаря Ентоні Блінкена.

"Мільйони людей по всій Україні шукали притулку, коли сьогодні Росія знову обрушила ракетний дощ. Атаки на інфраструктуру покликані тримати цивільне населення України в холоді та невіданні. Ця жахлива тактика не зломить рішучості України та її партнерів", - зазначив він.

Крім того, на ракетні атаки відреагував голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Рішуче засуджую злочинні напади Росії, що поновилися, на цивільне населення та об'єкти критичної інфраструктури в Україні: масові відключення електроенергії, у тому числі в Молдові. Позбавлення мільйонів електрики, води та опалення взимку жорстоко і нелюдяно. Підтримка ЄС Україні та Молдові не слабшає", - написав він у Twitter.