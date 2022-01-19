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Блинкен уже провел переговоры с Зеленским и начал встречу с Кулебой

Автор: Илона Свиридова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в рамках рабочего визита в Украину уже встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сейчас начались переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Зеленского.

"Завершили переговоры с госсекретарем Блинкеном. Ценю личную вовлеченность в процесс деэскалации ситуации вокруг Украины. Благодарен за действенную политическую и поддержку безопасности США. Рассчитываю на усиление экономического и финансового взаимодействия. Убежден, что никакого решения об Украине без Украины не будет", - отметил президент.

В то же время МИД Украины в Facebook сообщил о встрече Блинкена с Кулебой.

"Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен начали встречу в формате тет-а-тет", - говорится в сообщении.

Как известно, главы украинской и американской дипломатий сегодня обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства в различных сферах.

Напомним, сегодня Блинкен на встрече с сотрудниками посольства США в Киеве заявил, что вторжение России в Украину может начаться в очень короткие сроки.

В то же время он подчеркнул, что США предпочли бы решить ситуацию вокруг Украины мирным путем.

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Владимир ЗеленскийДмитрий КулебаЭнтони Блинкен