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Блінкен вже провів переговори з Зеленським і почав зустріч з Кулебою

Автор: Ілона Свиридова

Державний секретар США Ентоні Блінкен в рамках робочого візиту до України вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Зараз почалися переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Завершили переговори з держсекретарем Блінкеном. Ціную особисту залученість до процесу деескалації ситуації навколо України. Вдячний за дієву політичну і підтримку безпеки США. Розраховую на посилення економічної та фінансової взаємодії. Переконаний, що жодного рішення про Україну без України не буде", - зазначив президент.

Водночас МЗС України у Facebook повідомило про зустріч Блінкена з Кулебою.

"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен розпочали зустріч у форматі тет-а-тет", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, глави української та американської дипломатій сьогодні обговорять широкий спектр питань стратегічного партнерства в різних сферах.

Нагадаємо, сьогодні Блінкен на зустрічі зі співробітниками посольства США в Києві заявив, що вторгнення Росії до України може початися в дуже короткі терміни.

Водночас він підкреслив, що США воліли б вирішити ситуацію навколо України мирним шляхом.

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Володимир ЗеленськийДмитро КулебаЕнтоні Блінкен