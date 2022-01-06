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Блинкен из-за протестов созвонился с главой МИД Казахстана. Вспомнили и Украину

Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди. Переговоры состоялись на фоне массовых протестов в Казахстане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

"Блинкен подтвердил полную поддержку Соединенными Штатами конституционных институтов Казахстана и свободы СМИ и выступил за мирное решение кризиса с соблюдением прав человека", - рассказали в Госдепе.

Кроме того, в ходе разговора Блинкена с Тлеуберди был поднят вопрос ситуации вокруг Украины.

"Госсекретарь также подчеркнул приоритетность содействия стабильности в Европе, включая поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на российскую агрессию", - отметили в пресс-службе.

Напомним, Казахстан охватили массовые протесты, которые пытаются подавить власти. Больше вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане".

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенКазахстан