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Блінкен через протести зідзвонився з главою МЗС Казахстану. Згадали й Україну

Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберди. Переговори відбулися на тлі масових протестів в Казахстані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу США.

"Блінкен підтвердив повну підтримку Сполученими Штатами конституційних інститутів Казахстану та свободи ЗМІ та виступив за мирне вирішення кризи з дотриманням прав людини", - розповіли в Держдепі.

Крім того, в ході розмови Блінкена з Тлеуберди було піднято питання ситуації довкола України.

"Держсекретар також підкреслив пріоритетність сприяння стабільності в Європі, включаючи підтримку суверенітету та територіальної цілісності України у відповідь на російську агресію", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, Казахстан охопили масові протести, які намагається придушити влада. Більше ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна "Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані".

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Сполучені Штати АмерикиЕнтоні БлінкенКазахстан