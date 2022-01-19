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Блинкен прокомментировал дело против Порошенко: "в Украине не может быть преследований"

Новина українською →
Киев, Среда 19 января 2022 20:08
Блинкен прокомментировал дело против Порошенко: "в Украине не может быть преследований" Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Госсекретарь США Энтони Блинкен, который прибыл с рабочим визитом в Киев, прокомментировал дело против пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Блинкена "Голосу Америки".

"Я не могу комментировать детали этого дела, я могу сказать: очень важно, чтобы в любых делах - в этом деле или другом - было обеспечено независимое судопроизводство, верховенство права. Как мы говорим, - без страха и упрека. Не может быть фаворитов и преследуемых. Чтобы это были равные правила для всех", - заявил Блинкен.

Кроме того, по его мнению, сейчас время, когда чрезвычайно важна национальное единство - учитывая угрозы, которые исходят от России.

"И один из методов, которые внедряет Россия - это создание раздора, отвлечение внимания. И важно, чтобы украинцы этому противились. Чтобы они отвечали на вызовы, которые создает Россия, и были единственной объединенной страной, которая имеет чрезвычайное будущее. Которое поддерживают Соединенные Штаты Америки", - сказал госсекретарь США.

Выступая на брифинге с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, Блинкен также призвал украинские власти и политиков избегать любых действий, которые играют на руку Москве.

"Украина должна избегать любых действий, которые помогут циничным усилиям России. Не позволяйте Москве разделить вас. Это означает, что лидеры внутри украинского правительства и за его пределами должны отбросить свои разногласия в пользу общего национального интереса и работать вместе, чтобы подготовиться к тяжелым дням", - сказал госсекретарь США.

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