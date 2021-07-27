Блинкен призвал президента Туниса придерживаться демократических принципов. В разговоре Блинкен подчеркнул важность соблюдения демократии и диалога со всеми политическими силами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT World .

Глава Госдепа США Энтони Блинкен провел телефонную беседу с президентом Туниса Каисом Саидом.

Блинкен также напомнил о "прочном партнерстве" между двумя странами и пообещал со стороны США "поддержку тунисского народа в условиях экономического кризиса и пандемии коронавируса". Госсекретарь добавил, что американская администрация продолжит следить за развитием ситуации в Тунисе.

Напомним, накануне президент Туниса отстранил от должности премьер-министра страны Хишема Мешиши, а также глав Минобороны и Минюста. Кроме того, он на 30 дней приостановил работу парламента, ввел комендантский час в крупных городах и запретил перемещения по стране. Саид обосновал эти действия необходимостью "спасения страны, ее государственности и народа". Представители оппозиции назвали его действия переворотом.