Блінкен закликав президента Тунісу дотримуватися демократичних принципів. У розмові Блінкен підкреслив важливість дотримання демократії та діалогу з усіма політичними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT World .

Глава Держдепу США Ентоні Блінкен провів телефонну бесіду з президентом Тунісу Каїсом Саїдом.

Блінкен також нагадав про "міцне партнерство" між двома країнами і пообіцяв з боку США "підтримку туніського народу в умовах економічної кризи і пандемії коронавірусу". Держсекретар додав, що американська адміністрація продовжить стежити за розвитком ситуації в Тунісі.

Нагадаємо, напередодні президент Тунісу відсторонив від посади прем'єр-міністра країни Хішема Мешіші, а також глав Міноборони та Мін'юсту. Крім того, він на 30 днів призупинив роботу парламенту, ввів комендантську годину у великих містах і заборонив переміщення по країні. Саїд обґрунтував ці дії необхідністю "порятунку країни, її державності і народу". Представники опозиції назвали його дії переворотом.