Блінкен приїхав до Києва: перші деталі візиту

Як повідомляє CNN, держсекретар США приїхав до столиці України потягом сьогодні вранці. Це вже четвертий візит Блінкена до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Фото: Блінкен приїхав до Києва потягом (Getty Images)

Вперше Блінкен разом з главою Пентагону Ллойдом Остіном відвідав Київ у квітні 2022 року після звільнення Київської області. Другий візит до Києва відбувався у вересні минулого року під час контрнаступу у Харківській області.

Також відомо, що Блінкен та глава МЗС Дмитро Кулеба зустрічалися на кордоні у березні 2022 року.

Мета поїздки

Візит Блінкена проходиться на тлі контрнаступу України, який йде повільніше, ніж планувалося. Очікується, що сьогодні дипломат оголосить новий пакет допомоги Україні на 1 млрд доларів. Пакет, як зазначив речник Держдепу, буде спрямований на покращення ППО та посилення ЗСУ для прориву "дійсно потужних ліній оборони" росіян.

Чиновник Держдепу США у коментарі Reuters сказав, що Блінкен обговорить в Україні контрнаступ, а також потреби військових і для зміцнення енергетики перед зимою.

"Я вважаю, що головне, щоб ми отримали реальну оцінку від самих українців. Ми хочемо побачити, почути, як вони збираються просуватися вперед у найближчі тижні", - сказав чиновник.

З ким зустрінеться Блінкен

Головний дипломат США пробуде в Україні два дні. Очікується, що сьогодні він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським, а також з представниками громадськості.

Блінкен вже провів зустріч з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

Завтра Блінкен, ймовірно, відвідає ключові українські культурні пам'ятки. Але американські ЗМІ наголошують, що "плани мінливі".

Блінкен вшанував героїв

Міністерство закордонних справ України повідомило, що держсекретар США розпочав візит до України з відвідання Берковецького кладовища. Він разом з Дмитром Кулебою вшанував полеглих українських героїв.

Візит Блінкена тримали у секреті

Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що державний секретар США Ентоні Блінкен 6 вересня відвідає Україну. Проте офіційних підтверджень не було.

Сьогодні зранку центр Києва частково перекрили. Це роблять, коли до столиці прибувають іноземні делегації. Джерела РБК-Україна підтвердили, що до Києва з офіційним візитом прибув Блінкен.

Як зазначають співрозмовники, про візит Блінкена не повідомлялося з міркувань безпеки.

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