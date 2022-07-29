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Блинкен пригрозил санкциями за аннексию украинских территорий. Лавров ответил

Фото: Энтони Блинкен и Сергей Лавров (коллаж РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Соединенные Штаты Америки (США) введут новые санкции против России, если она аннексирует новые украинские территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг госсекретаря США Энтони Блинкена.

В частности, он раскрыл детали разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это был первый их контакт с начала российского вторжения в Украину.

"В связи с недавними заявлениями Кремля о планах продолжить аннексию украинской территории и слов самого Лаврова о том, что смена демократически избранного правительства Украины входит в планы, я дал понять ему, что эти планы никогда не будут приняты. Мир никогда не признает аннексий. Мы введем дополнительные существенные санкции на Россию, если она реализует эти планы", - отметил Блинкен.

Министерство иностранных дел России, в свою очередь, опубликовало свой релиз по итогам этих переговоров. Сообщается, что Лавров изложил российские принципиальные подходы и подчеркнул, что цели и задачи войны против Украины "будут полностью выполнены".

Напомним, ранее Блинкен заявлял, что Москва все еще планирует провести псевдореферендумы и аннексировать захваченные части Украины.

Также стало известно, что так называемая "ДНР" готовит референдум о вхождении в состав России с результатом 70%.

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Энтони БлинкенЛавров