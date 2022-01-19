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Блинкен прибыл в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Украину. Появилось первое фото.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter-страницу корреспондентки CNN Дженнифер Ганслер.

"Энтони Блинкен прибыл в Киев", - сообщила она и опубликовала фото.

Что в планах Блинкена

В МИД Украины сообщали, что визит госсекретаря США в Украину 19 января станет продолжением тесной координации действий Украины и США в целях сдерживания России от дальнейшей агрессии.

В частности, Блинкен проведет переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Главы украинской и американской дипломатий также обсудят широкий спектр вопросов стратегического партнерства Украины и США в сферах безопасности, торговой, инвестиционной и других. Блинкен также встретится с президентом Владимиром Зеленским.

Напомним, Госдеп опубликовал программу визита Блинкена.

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Энтони Блинкен