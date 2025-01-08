Блінкен порадив "не гаяти часу" на обговорення ідей Трампа щодо Гренландії

Не варто "гаяти багато часу" на обговорення ідеї обраного президента США Дональда Трампа про взяття під контроль Гренландії. Адже цього, очевидно, не станеться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена під час пресконференції з міністром закордонних справ Франції Жан-Ноелем Барро в Парижі.

Як зазначив Блінкен, останні чотири роки адміністрація США намагалась співпрацювати із союзниками, а не "казати чи робити щось, що може їх відштовхнути". "Хай там як, ідея, висловлена щодо Гренландії, очевидно, не найкраща. Але, мабуть, важливіше те, що цього, очевидно, не станеться, тому нам, мабуть, не варто гаяти багато часу на розмови про це", - наголосив держсекретар США.