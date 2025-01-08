Блинкен посоветовал "не терять времени" на обсуждение идей Трампа по Гренландии

Не стоит "терять много времени" на обсуждение идеи избранного президента США Дональда Трампа о взятии под контроль Гренландии. Ведь этого, очевидно, не произойдет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Париже.

Как отметил Блинкен, последние четыре года администрация США пыталась сотрудничать с союзниками, а не "говорить или делать что-то, что может их оттолкнуть". "Так или иначе, идея, высказанная по Гренландии, очевидно, не самая лучшая. Но, пожалуй, важнее то, что этого, очевидно, не произойдет, поэтому нам, пожалуй, не стоит тратить много времени на разговоры об этом", - подчеркнул госсекретарь США.