Блинкен посоветовал "не терять времени" на обсуждение идей Трампа по Гренландии
Не стоит "терять много времени" на обсуждение идеи избранного президента США Дональда Трампа о взятии под контроль Гренландии. Ведь этого, очевидно, не произойдет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро в Париже.
Как отметил Блинкен, последние четыре года администрация США пыталась сотрудничать с союзниками, а не "говорить или делать что-то, что может их оттолкнуть".
"Так или иначе, идея, высказанная по Гренландии, очевидно, не самая лучшая. Но, пожалуй, важнее то, что этого, очевидно, не произойдет, поэтому нам, пожалуй, не стоит тратить много времени на разговоры об этом", - подчеркнул госсекретарь США.
Трамп посягает на Гренландию
Напомним, в декабре 2024 года избранный президент США Дональд Трамп снова вернулся к заявлениям о желании приобрести Гренландию, которые озвучивал во время своего первого президентского срока.
Однако Дания и тогда, и сейчас подчеркивает, что остров - это ее территория и не может быть продана.
Также на фоне посягательств Трампа Дания усиливает оборону Гренландии, а также изменила герб.
Тем временем ЕС призвал уважать суверенитет стран-членов союза после заявлений Трампа.
Подробнее, что стоит за словами Трампа о Гренландии - в материале РБК-Украина.
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