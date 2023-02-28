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Блінкен пообіцяв удар по китайським компаніям у разі постачання зброї Росії

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив стурбованість адміністрації Джо Байдена тим, що Китай розглядає можливість надання смертоносної допомоги Росії у її війні проти України, і попередив, що Пекін зіткнеться з наслідками такого кроку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Ми дуже чітко попередили Китай про наслідки надання такої підтримки. Ми без вагань завдамо ударів китайським компаніям або приватним особам, які порушують наші санкції або іншим чином беруть участь у підтримці військових дій Росії", - сказав він на прес-конференції в Казахстані.

Блінкен сказав, що порушив це питання "безпосередньо" з високопоставленим дипломатом Китаю Ван І, коли зустрівся з ним на полях Мюнхенської конференції з безпеки, а президент США Джо Байден порушив це питання з президентом Китаю Сі Цзіньпіном в Індонезії в листопаді.

Якби Китай підтримав військові дії Росії, це створило б "серйозну проблему" для американо-китайських відносин, а також відносин Китаю з іншими країнами світу, сказав Блінкен, додавши, що він сподівається, що Китай серйозно сприйме попередження США і утримається від допомоги Росії.

"Китай не може робити й те, й інше, коли йдеться про російську агресію в Україні. Не можна, з одного боку, висувати мирні пропозиції, а з іншого - фактично підливати полум'я пожежі, розпаленої Росією", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, у Держдепі США заявили, що плани Китаю ухвалити білоруського диктатора Олександра Лукашенка є ще одним підтвердженням того, як Пекін намагається посилити свою взаємодію з РФ.

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