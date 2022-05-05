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Блинкен получил позитивный результат теста на COVID и отправился на самоизоляцию

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Четверг 05 мая 2022 02:24
Блинкен получил позитивный результат теста на COVID и отправился на самоизоляцию Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Государственный секретарь США Энтони Блинкен получил позитивный результат ПЦР-теста на COVID-19, после чего ушел на изоляцию, и продолжает работу дистанционно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепа.

Отмечается, что Блинкен проходил полный курс вакцинации от коронавируса, и сейчас испытывает только легкие симптомы.

Крайний тест показал наличие COVID в среду, хотя перед этим госсекретарь получал негативные результаты при тестировании ранее в тот же день, и во вторник.

"Секретарь не видел президента Байдена лично в течение нескольких дней, и президент не считается близким контактом в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC)", - говорится в сообщении.

Теперь Блинкен будет изолироваться дома и поддерживать виртуальный график работы.

"Он с нетерпением ждет возвращения в Департамент и возобновления своих полных обязанностей и путешествий как можно скорее", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что 5 мая у Блинкена было запланировано выступление в Университете Джорджа Вашингтона, в ходе которого он планировал изложить стратегию США в отношении Китая.

Напомним, ранее стало известно, что сертификаты вакцинации от COVID в приложении "Дія" с 5 апреля имеют новый срок отражения. Их не будут удалять в течение 1,5 года с даты прививки.

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