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Блінкен отримав позитивний результат тесту на COVID і відправився на самоізоляцію

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Четвер 05 травня 2022 02:24
Блінкен отримав позитивний результат тесту на COVID і відправився на самоізоляцію Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Державний секретар США Ентоні Блінкен отримав позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, після чого пішов на ізоляцію, і продовжує роботу дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Зазначається, що Блінкен проходив повний курс вакцинації від коронавірусу, і зараз відчуває тільки легкі симптоми.

Крайній тест показав наявність COVID у середу, хоча перед цим держсекретар отримував негативні результати при тестуванні раніше того ж дня, та у вівторок.

"Секретар не бачив президента Байдена особисто протягом декількох днів, і президент не вважається близьким контактом відповідно до рекомендацій Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC)", - йдеться в повідомленні.

Тепер Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи.

"Він з нетерпінням чекає повернення в Департамент і відновлення своїх повних обов'язків і подорожей якомога швидше", - додали в прес-службі відомства.

Раніше повідомлялося, що 5 травня у Блінкена був запланований виступ в Університеті Джорджа Вашингтона, в ході якого він планував викласти стратегію США щодо Китаю.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сертифікати вакцинації від COVID в додатку "Дія" з 5 квітня мають новий термін відображення. Їх не видалятимуть протягом 1,5 року з дати щеплення.

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Ентоні Блінкен COVID Коронавірус
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