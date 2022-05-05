Блінкен отримав позитивний результат тесту на COVID і відправився на самоізоляцію
Державний секретар США Ентоні Блінкен отримав позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, після чого пішов на ізоляцію, і продовжує роботу дистанційно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.
Зазначається, що Блінкен проходив повний курс вакцинації від коронавірусу, і зараз відчуває тільки легкі симптоми.
Крайній тест показав наявність COVID у середу, хоча перед цим держсекретар отримував негативні результати при тестуванні раніше того ж дня, та у вівторок.
"Секретар не бачив президента Байдена особисто протягом декількох днів, і президент не вважається близьким контактом відповідно до рекомендацій Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC)", - йдеться в повідомленні.
Тепер Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи.
"Він з нетерпінням чекає повернення в Департамент і відновлення своїх повних обов'язків і подорожей якомога швидше", - додали в прес-службі відомства.
Раніше повідомлялося, що 5 травня у Блінкена був запланований виступ в Університеті Джорджа Вашингтона, в ході якого він планував викласти стратегію США щодо Китаю.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що сертифікати вакцинації від COVID в додатку "Дія" з 5 квітня мають новий термін відображення. Їх не видалятимуть протягом 1,5 року з дати щеплення.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.