Блінкен отримав позитивний результат тесту на COVID і відправився на самоізоляцію

Державний секретар США Ентоні Блінкен отримав позитивний результат ПЛР-тесту на COVID-19, після чого пішов на ізоляцію, і продовжує роботу дистанційно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепу.

Зазначається, що Блінкен проходив повний курс вакцинації від коронавірусу, і зараз відчуває тільки легкі симптоми.

Крайній тест показав наявність COVID у середу, хоча перед цим держсекретар отримував негативні результати при тестуванні раніше того ж дня, та у вівторок.

"Секретар не бачив президента Байдена особисто протягом декількох днів, і президент не вважається близьким контактом відповідно до рекомендацій Центрів з контролю і профілактики захворювань (CDC)", - йдеться в повідомленні.

Тепер Блінкен буде ізолюватися вдома і підтримувати віртуальний графік роботи.

"Він з нетерпінням чекає повернення в Департамент і відновлення своїх повних обов'язків і подорожей якомога швидше", - додали в прес-службі відомства.