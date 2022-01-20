UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Блинкен: пока газ не поступает по "Северному потоку-2" - это рычаг воздействия на Россию

Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока по "Северному потоку-2" не поступает газ, то это рычаг воздействия на Россию. В Москве учитывают это, особенно в ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и главы МИД Германии Анналеной Бербок.

"Газ пока не поступает по "Северному потоку-2", это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что российские власти учитывают это и тяжелые последствия, которые последуют в случае вторжения в Украину. Блинкен подчеркнул, что США рассматривают все возможные варианты действий Москвы и обсуждают с союзниками ответ на них.

Напомним, накануне визита Блинкена в Германию Берлин посетил директор ЦРУ Уильямс Бернс. Он встретился с немецким канцлером Олафом Шольцем. Обсуждали ситуацию на границе Украины и "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток-2Энтони Блинкен