Блинкен: пока газ не поступает по "Северному потоку-2" - это рычаг воздействия на Россию

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пока по "Северному потоку-2" не поступает газ, то это рычаг воздействия на Россию. В Москве учитывают это, особенно в ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Блинкена и главы МИД Германии Анналеной Бербок.

"Газ пока не поступает по "Северному потоку-2", это означает, что трубопровод является рычагом воздействия для Германии, США и наших союзников, а не для России", - сказал Блинкен.

Глава Госдепа добавил, что российские власти учитывают это и тяжелые последствия, которые последуют в случае вторжения в Украину. Блинкен подчеркнул, что США рассматривают все возможные варианты действий Москвы и обсуждают с союзниками ответ на них.