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Блінкен: поки газ не надходить по "Північному потоку-2" - це важіль впливу на Росію

Автор: Дмитрий Кузнецов

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки по "Північному потоку-2" не надходить газ, то це важіль впливу на Росію. У Москві враховують це, особливо в ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Блінкена і глави МЗС Німеччини Анналеною Бербок.

"Газ поки не надходить по "Північному потоку-2", це означає, що трубопровід є важелем впливу для Німеччини, США і наших союзників, а не для Росії", - сказав Блінкен.

Глава Держдепу додав, що російська влада враховує це і важкі наслідки, які підуть у разі вторгнення в Україну. Блінкен підкреслив, що США розглядають всі можливі варіанти дій Москви і обговорюють з союзниками відповідь на них.

Нагадаємо, напередодні візиту Блінкена до Німеччини Берлін відвідав директор ЦРУ Вільямс Бернс. Він зустрівся з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Обговорювали ситуацію на кордоні України і "Північний потік-2".

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Північний потік-2Ентоні Блінкен