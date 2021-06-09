Блинкен ответил Зеленскому: мы предупреждали Украину о решении по "Северному потоку-2"

Государственный секретарь США Этони Блинкен отреагировал на удивление президента Украины Владимира Зеленского решением властей США по санкциям против строительства "Северного потока-2".
Об этом Блинкен сказал на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
По его словам, Украина была предупреждена о решении США.
"Для протокола: мы действительно поделились с украинскими партнерами нашими намерениями, что касались трубопровода. Возможно, эта информация не дошла непосредственно до президента Зеленского. Безусловно, она должна была", - заявил Блинкен.
Из интервью Axios Зеленский узнал, что Белый дом рассматривал возможность пригласить его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом в его саммита с президентом РФ Владимиром Путиным. Решение изменили после смены руководства "Нафтогаза".
Ранее сообщалось, что в Вашингтоне изучают варианты действий для поддержки Украины после запуска российского газопровода.
Напомним, накануне Блинкен рассказал, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсаций Украине после запуска "Северного потока". Вашингтон не хочет позволить России использовать транзит газа через Украину как оружие.
В то же время, президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить "Северный поток-2".