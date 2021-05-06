Блинкен об отключении России от SWIFT: мы рассмотрим любой разумный вариант сдерживания

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, могут ли Россию отключить от международной системы SWIFT . Однако он заявил, что Вашингтон рассмотрит любой разумный вариант сдерживания России.

"Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы могли бы предпринять в будущем. Скажу так, когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант. Мы настроены решительно по поводу того, что будут последствия в разных сферах", - сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако готовы ответить в случае агрессии против американских союзников или партнеров.

"Если Россия продолжит делать необдуманные и агрессивные шаги либо в отношении Украины, либо в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, а потому что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия", - подчеркнул он.