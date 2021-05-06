Блінкен про відключення Росії від SWIFT: ми розглянемо будь-який розумний варіант стримування

Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від прямої відповіді на питання, чи можуть Росію відключити від міжнародної системи SWIFT . Однак він заявив, що Вашингтон розгляне будь-який розумний варіант стримування Росії.

"Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми могли б зробити у майбутньому. Скажу так, коли йдеться про те, щоб стримати агресію чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант. Ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки у різних сферах", - сказав держсекретар.

Блінкен зазначив, що США воліють мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією, однак готові відповісти у разі агресії проти американських союзників чи партнерів.

"Якщо Росія продовжить робити необдумані та агресивні кроки чи то щодо України, чи то щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, а тому що такі дії не можуть лишатися безкарними. Тому очевидно, що будуть наслідки", - наголосив він.