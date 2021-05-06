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Блинкен об отключении России от SWIFT: мы рассмотрим любой разумный вариант сдерживания

Новина українською → Киев, Четверг 06 мая 2021 22:58
Блинкен об отключении России от SWIFT: мы рассмотрим любой разумный вариант сдерживания Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Государственный секретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос, могут ли Россию отключить от международной системы SWIFT. Однако он заявил, что Вашингтон рассмотрит любой разумный вариант сдерживания России.

Об этом речь шла в эфире "Радио Свобода".

"Не хочу говорить о каких-то гипотетических шагах, которые мы могли бы предпринять в будущем. Скажу так, когда речь идет о том, чтобы сдержать агрессию или о том, чтобы ответить, мы рассмотрим любой разумный вариант. Мы настроены решительно по поводу того, что будут последствия в разных сферах", - сказал госсекретарь.

Блинкен отметил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией, однако готовы ответить в случае агрессии против американских союзников или партнеров.

"Если Россия продолжит делать необдуманные и агрессивные шаги либо в отношении Украины, либо в отношении других наших партнеров, мы ответим. Не с целью эскалации, а потому что такие действия не могут оставаться безнаказанными. Поэтому очевидно, что будут последствия", - подчеркнул он.

Напомним, недавно Европарламент принял резолюцию, в которой призвал отключить Россию от SWIFT в случае военного вторжения в Украину. Также депутаты Европарламента призвали ЕС отказаться от строительства "Северного потока-2".

После этого в российском МИД заявили, что Москва готовит различные варианты на случай отключения от SWIFT. Одним из альтернативных инструментов рассматривают систему передачи финансовых сообщений Банка России.

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