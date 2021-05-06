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Блінкен про відключення Росії від SWIFT: ми розглянемо будь-який розумний варіант стримування

Новость на русском → Київ, Четвер 06 травня 2021 22:58
Блінкен про відключення Росії від SWIFT: ми розглянемо будь-який розумний варіант стримування Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від прямої відповіді на питання, чи можуть Росію відключити від міжнародної системи SWIFT. Однак він заявив, що Вашингтон розгляне будь-який розумний варіант стримування Росії.

Про це йшлося в ефірі "Радіо Свобода".

"Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми могли б зробити у майбутньому. Скажу так, коли йдеться про те, щоб стримати агресію чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант. Ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки у різних сферах", - сказав держсекретар.

Блінкен зазначив, що США воліють мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією, однак готові відповісти у разі агресії проти американських союзників чи партнерів.

"Якщо Росія продовжить робити необдумані та агресивні кроки чи то щодо України, чи то щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, а тому що такі дії не можуть лишатися безкарними. Тому очевидно, що будуть наслідки", - наголосив він.

Нагадаємо, нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав відключити Росію від SWIFT у разі військового вторгнення в Україну. Також депутати Європарламенту закликали ЄС відмовитися від будівництва "Північного потоку-2".

Після цього в російському МЗС заявили, що Москва готує різні варіанти на випадок відключення від SWIFT. Одним з альтернативних інструментів розглядають систему передачі фінансових повідомлень Банку Росії.

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