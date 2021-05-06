Блінкен про відключення Росії від SWIFT: ми розглянемо будь-який розумний варіант стримування
Державний секретар США Ентоні Блінкен ухилився від прямої відповіді на питання, чи можуть Росію відключити від міжнародної системи SWIFT. Однак він заявив, що Вашингтон розгляне будь-який розумний варіант стримування Росії.
Про це йшлося в ефірі "Радіо Свобода".
"Не хочу говорити про якісь гіпотетичні кроки, які ми могли б зробити у майбутньому. Скажу так, коли йдеться про те, щоб стримати агресію чи про те, щоб відповісти, ми розглянемо будь-який розумний варіант. Ми налаштовані рішуче щодо того, що будуть наслідки у різних сферах", - сказав держсекретар.
Блінкен зазначив, що США воліють мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією, однак готові відповісти у разі агресії проти американських союзників чи партнерів.
"Якщо Росія продовжить робити необдумані та агресивні кроки чи то щодо України, чи то щодо інших наших партнерів, ми відповімо. Не з метою ескалації, а тому що такі дії не можуть лишатися безкарними. Тому очевидно, що будуть наслідки", - наголосив він.
Нагадаємо, нещодавно Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав відключити Росію від SWIFT у разі військового вторгнення в Україну. Також депутати Європарламенту закликали ЄС відмовитися від будівництва "Північного потоку-2".
Після цього в російському МЗС заявили, що Москва готує різні варіанти на випадок відключення від SWIFT. Одним з альтернативних інструментів розглядають систему передачі фінансових повідомлень Банку Росії.