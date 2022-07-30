Блинкен опасается признавать Россию спонсором терроризма, - NYT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times .

Отмечается, что в американском обществе несколько недель оказывалось давление с целью официально объявить Россию спонсором терроризма. Сейчас в этом списке находятся Северная Корея, Сирия, Куба и Иран.

Но, несмотря на это, Блинкен сопротивляется, поскольку этот статус заставит США ввести санкции против союзников, которые ведут дела с РФ. В Госдепе боятся, что это уничтожит остатки дипломатии между Вашингтоном и Москвой.

Однако американское издание отмечает, что Блинкена могут заставить объявить РФ спонсором терроризма. По информации СМИ, группа демократов в Палате представителей в четверг представила новую меру, которая, если она будет принята Конгрессом, станет законом. Таким образом Россию признают государством-спонсором терроризма без одобрения Госдепартамента.