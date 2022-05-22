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Блинкен обсудил с главой МИД Франции поддержку Украины и расширение Евросоюза

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Госсекретарь США Энтони Блинкен 22 мая провел телефонный разговор с новым министром иностранных дел Франции Катрин Колонной. Они обсудили поддержку Украины, расширение ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.

Отмечается, что Блинкен поздравил свою французскую коллегу с назначением на пост главы МИД и обсудить некоторые проблемы, с которыми сталкиваются США и Франция.

В ходе беседы Блинкен и Колонна согласились с важностью продолжить поддержку Украины и сохранения санкционного давления на Россию из-за развязанной Путиным войны. Они также обсудили совместные шаги, которые США и Франция могли бы предпринять для поддержки вступления в ЕС стран, имеющих право на членство.

Блинкен и Колонна также затронули тему вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Обсуждалась поддержка заявки стран, а также ключевые вопросы перед саммитом в Мадриде.

Напомним, Катрин Колонна заняла пост главы МИД Франции 20 мая, сменив на этой должности Жан-Ива Ле Дриана.

Отметим, саммит НАТО в Мадриде запланирован на июнь. Ожидается, что основной темой встречи станет новая стратегия развития Альянса, включая политику "открытых дверей".

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