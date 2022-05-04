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Блинкен обсудил с главой МИД Британии дополнительную помощь Украине

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс провели разговор. Главной темой стала ситуация в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Блинкен и Трасс обсудили войну России против Украины. В частности, выделение Украине дополнительной помощи в области безопасности и гуманитарной помощь.

"Госсекретарь подтвердил поддержку Украины, где мужественный украинский народ продолжает защищаться от жестоких атак путинской агрессивной войны", - говорится в сообщении.

Политики также обсудили экономические последствия для тех, кто продолжает оказывать финансовую или материальную поддержку, которая помогает Кремлю в войне против Украины.

Кроме того, Блинкен и Трасс договорились поддерживать трансатлантическое единство и продолжать коллективную борьбу с пандемией COVID-19.

Напомним, недавно Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Дмитрием Кулебой. Стороны обсудили помощь Украине в размере 33 млрд долларов.

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Соединенные Штаты АмерикиЭнтони БлинкенВойна России против Украины