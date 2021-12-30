Блинкен обсудил с главами МИД Франции, ФРГ и Германии координацию по ситуации вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главами МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, ФРГ Анналеной Бербок и Великобритании Элизабет Трасс координацию подходов к ситуации вокруг Украины. Стороны также затронули темы иранской ядерной программы.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Госдеп США.

Также Блинкен с министрами иностранных дел Франции, Германии и Британии обсудили совместный ответ в случае дальнейшей агрессии со стороны России.

"Они обсудили важность продолжения координации для сдерживания любой дальнейшей агрессии России против Украины и подтвердили существование консенсуса среди союзников и партнеров относительно того, чтобы обеспечить масштабные последствия и серьезный ущерб для России за подобные действия", - говорится в тексте.сообщении

Госсекретарь и его коллеги также обсудили общую обеспокоенность относительно темпов развития иранской ядерной программы на фоне того, что у Тегерана остается все меньше времени для возвращения в СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе).

Также он отметил, что были затронуты темы отношений Литвы с Китаем и ситуации с организацией выборов в Ливии.