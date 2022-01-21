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Блинкен обратился к россиянам: Вашей безопасности угрожает только война с Украиной

Автор: Артур Родивилов

Запад не стремится поставить под угрозу безопасность россиян. Кремль несет ответственность за эскалацию вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"И если бы я мог поговорить с русским народом, я бы сказал ему, что вы заслуживаете жить в безопасности и достойно, как и все люди во всем мире, и никто - ни Украина, ни Соединенные Штаты, ни НАТО или страны-члены - не стремятся поставить это под угрозу", - заявил Блинкен.

Он отметил, что в случае войны граждане России будут нести потери.

"Что действительно угрожает вашей безопасности, так это бессмысленная война с вашими соседями в Украине со всеми вытекающими из этого издержками. Прежде всего для молодых людей, которые будут рисковать или даже отдавать за это свою жизнь", - подчеркнул госсекретарь.

Напомним, Блинкен также заявил, что в условиях российской эскалации ставки для Украины становятся более очевидными. Речь идет не только об угрозе вторжения, речь идет о праве Украины на существование.

Ранее Блинкен призвал весь мир позаботиться о разрешении ситуации вокруг Украины.

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