Блінкен обговорив із Нетаньягу мирний план Байдена по Сектору Газа

У заяві прес-секретаря Метью Міллера зазначається, що США та інші світові лідери будуть підтримувати всеосяжну пропозицію, викладену президентом Байденом, що яка призведе до негайного припинення вогню в Секторі Газа, звільнення всіх заручників, значного і сталого збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій території Гази.

"Держсекретар підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю, зокрема шляхом забезпечення того, щоб події 7 жовтня ніколи не повторилися. Він повторив, що пропозиція, яка лежить на столі, відкриє можливість для встановлення спокою вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Блінкен наголосив на важливості запобігання поширенню конфлікту та поінформував Нетяньягу про поточні дипломатичні зусилля з планування постконфліктного періоду, підкресливши важливість цих зусиль для забезпечення довгострокового миру, безпеки і стабільності як для ізраїльтян, так і для палестинців.