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Блінкен обговорив із Нетаньягу мирний план Байдена по Сектору Газа

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч із прем’єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час зустрічі лідери обговорили пропозицію президента США зі встановлення миру в Секторі Газі, звільнення заручників та безпеки у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

У заяві прес-секретаря Метью Міллера зазначається, що США та інші світові лідери будуть підтримувати всеосяжну пропозицію, викладену президентом Байденом, що яка призведе до негайного припинення вогню в Секторі Газа, звільнення всіх заручників, значного і сталого збільшення гуманітарної допомоги для розподілу по всій території Гази.

"Держсекретар підкреслив непохитну відданість Сполучених Штатів безпеці Ізраїлю, зокрема шляхом забезпечення того, щоб події 7 жовтня ніколи не повторилися. Він повторив, що пропозиція, яка лежить на столі, відкриє можливість для встановлення спокою вздовж північного кордону Ізраїлю та подальшої інтеграції з країнами регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Блінкен наголосив на важливості запобігання поширенню конфлікту та поінформував Нетяньягу про поточні дипломатичні зусилля з планування постконфліктного періоду, підкресливши важливість цих зусиль для забезпечення довгострокового миру, безпеки і стабільності як для ізраїльтян, так і для палестинців.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

Після нападу угруповання ХАМАС на Сектор Газа 7 жовтня 2023 року, армія Ізраїлю почала військову операцію проти терористів, що триває досі.

На сьогоднішній день Ізраїль контролює більшу частину анклаву, однак у заручниках терористів перебувають десятки заручників.

На початку червня Ізраїль запропонував ХАМАС трифазну угоду про припинення вогню, яка, зокрема, передбачає повернення заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не виключив, що Ізраїль припинить війну з ХАМАС на 42 дні.

Тим часом президент США Джо Байден застосував хитру тактику в контексті обговорення мирного плану.

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Ізраїль