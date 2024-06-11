Блинкен обсудил с Нетаньяху мирный план Байдена по Сектору Газа

В заявлении пресс-секретаря Мэтью Миллера отмечается, что США и другие мировые лидеры будут поддерживать всеобъемлющее предложение, изложенное президентом Байденом, которое приведет к немедленному прекращению огня в Секторе Газа, освобождению всех заложников, значительному и устойчивому увеличению гуманитарной помощи для распределения по всей территории Газы.

"Госсекретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля, в частности путем обеспечения того, чтобы события 7 октября никогда не повторились. Он повторил, что предложение, которое лежит на столе, откроет возможность для установления спокойствия вдоль северной границы Израиля и дальнейшей интеграции со странами региона", - говорится в сообщении.

Кроме того, Блинкен подчеркнул важность предотвращения распространения конфликта и проинформировал Нетяньяху о текущих дипломатических усилиях по планированию постконфликтного периода, подчеркнув важность этих усилий для обеспечения долгосрочного мира, безопасности и стабильности как для израильтян, так и для палестинцев.