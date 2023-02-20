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Туреччина спростувала постачання товарів для військової промисловості Росії

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 12:25
Туреччина спростувала постачання товарів для військової промисловості Росії Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Туреччина не експортує товари, які можна використовувати у військових діях Росії. Крім того, Туреччина не допустить порушення санкцій США та Європи.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це неправда, що ми експортували до Росії продукцію, яка може бути використана в оборонній промисловості. Ми попросили Сполучені Штати повідомити, якщо є якісь порушення щодо цього питання", - сказав Чавушоглу.

Виступаючи після зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном в Анкарі, Чавушоглу також сказав, що Туреччина не допустить порушення санкцій США та Європи в Туреччині чи через неї, і Анкара робить кроки для запобігання цьому.

Раніше цього місяця високопосадовець міністерства фінансів США відвідав турецький уряд та представників приватного сектору, щоб закликати до більш тісної співпраці у боротьбі з потоком товарів, які можуть бути використані російською військовою промисловістю.

Західні країни застосували експортний контроль та санкції після вторгнення Москви до України майже рік тому. Проте канали постачання з Гонконгу, Туреччини та інших торгових центрів залишаються відкритими.

Анкара підтримувала добрі стосунки як з Москвою, так і з Києвом протягом усієї війни, провела переговори між сторонами на ранньому етапі та допомогла укласти угоду щодо постачання зерна з України.

Чавушоглу сказав, що Туреччина вживе заходів, якщо будуть виявлені порушення, додавши, що збільшення торгівлі Туреччини з Росією багато в чому пов'язане з величезним імпортом газу та енергоресурсів Анкарою, вартість яких потроїлася.

Нагадаємо, на початку лютого Сполучені Штати попередили Туреччину про експорт у Росію хімікатів, мікрочіпів та інших продуктів, які можуть бути використані Москвою у військових діях проти України, та можуть вжити заходів для покарання турецьких компаній чи банків за порушення санкцій.

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