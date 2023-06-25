Блінкен обговорив бунт Пригожина в РФ з главами МЗС України та Туреччини

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорював під час телефонних розмов з міністрами закордонних справ України та Туреччини Дмитром Кулебою та Хаканом Фіданом ситуацію в РФ на тлі бунту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу державного департаменту США.

Як зазначається у заяві відомства, Блінкен розмовляв у суботу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоб обговорити ситуацію у Росії.

"Держсекретар Блінкен повторив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів не зміниться. США підтримуватимуть тісну координацію з Україною в міру розвитку ситуації", - йдеться у релізі.

Також відбулася телефонна розмова держсекретаря та з главою МЗС Туреччини Фіданом, щоб "обговорити поточну ситуацію" в РФ.

Згідно з заявами Держдепартаменту, Блінкен підтвердив, що підтримка США України не зміниться, і Штати продовжать підтримувати "тісну координацію із союзниками та партнерами у міру розвитку ситуації".

Нагадаємо, що перед цим президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним заявляв, що його країна готова зробити свій внесок для врегулювання ситуації в РФ.

Бунт Пригожина, чим завершився похід бойовиків на Москву

У п'ятницю, 23 червня, засновник російської ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що військові РФ завдали удару по тилових позиціях його найманців, внаслідок чого загинуло багато "вагнерівців".

Після цього "кухар Путіна" оголосив "похід" на Ростов-на-Дону для того, щоб "розібратися з беззаконням в армії" та покарати міністра оборони РФ Сергія Шойгу та голову Генштабу Валерія Герасимова.

Після отримання контролю над Ростовом 24 червня, а також над Воронежем, Пригожин оголосив похід на Москву. При цьому пізніше ватажок найманців вирішив припинити свій бунт та зупинив рух колон "вагнерівців" на столицю РФ.

У самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка заявили, що він умовив Пригожина розпочати деескалацію та припинити свій похід углиб РФ.

У Кремлі тим часом заявили, що порушені кримінальні справи проти ватажка "вагнерівців" через спробу перевороту вони закривають.

Детальніше про бунт Пригожина в РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.