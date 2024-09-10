Блинкен обсудит поддержку Украины на встрече с премьером Британии в Лондоне

Государственный секретарь США Энтони Блинкен обсудит усилия по поддержке Украины в ее войне против России, а также ответ на конфликт на Ближнем Востоке с премьер-министром Киром Стармером и другими официальными лицами Великобритании в Лондоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

Госдепартамент сообщил, что на встречах со Стармером и министром иностранных дел Дэвидом Лэмми Блинкен также обсудит такие вопросы, как Индо-Тихоокеанский регион и оборонный пакт AUKUS между США, Австралией и Великобританией.

Поездка Блинкена происходит на фоне сообщений о том, Тегеран поставлял России баллистические ракеты . Представитель Евросоюза назвал эту информацию "достоверной".

На прошлой неделе телеканалы CNN и Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники сообщили, что Иран передал России баллистические ракеты малой дальности.

Визит Блинкена в Лондон состоялся через неделю после того, как Великобритания приостановила действие некоторых лицензий на экспорт оружия в Израиль из-за оборудования, которое могло быть использовано в войне в Газе.

Администрация президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, которая баллотируется на пост его преемника, подвергается давлению со стороны критиков войны, требующих приостановить некоторые поставки оружия Израилю, ближайшему союзнику Вашингтона на Ближнем Востоке.

Согласно заявлению британского правительства, Блинкен находится в Лондоне и начнет переговоры с Лэмми по стратегическому диалогу между Великобританией и США с целью укрепления связей, обеспечивающих рост и безопасность.

В заявлении также говорится, что речь пойдет о ключевых элементах отношений между Великобританией и США, включая оборону и безопасность, Европу, Украину, Ближний Восток, Индо-Тихоокеанский регион и другие глобальные приоритеты.

"В более нестабильном и небезопасном мире еще важнее, чтобы мы были тесно связанными странами", - сказал Лэмми в заявлении перед встречей.