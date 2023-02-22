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Блінкен обговорить з генсеком ООН допомогу Україні та розширення "зернової угоди"

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Середа 22 лютого 2023 20:10
Блінкен обговорить з генсеком ООН допомогу Україні та розширення "зернової угоди" Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Mark Makela/Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорить із генсеком ООН Антоніу Гутеррішем питання щодо підтримки України та розширення "зернової угоди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Держдепартаменту США

Блінкен вирушить до Нью-Йорка 23-24 лютого, щоб взяти участь у міністерській зустрічі Ради Безпеки ООН щодо України.

"Держсекретар зустрінеться з генеральним секретарем ООН, щоб обговорити широкий спектр економічної, військової та гуманітарної допомоги, яку США та інші держави-члени ООН продовжують надавати Україні", - йдеться у повідомленні.

Вони також будуть говорити про необхідність підтримання та розширення Чорноморської зернової ініціативи.

На засіданні РБ ООН Блінкен підкреслить прихильність США до суверенітету та територіальної цілісності України та буде закликати міжнародне співтовариство схвалити дії ООН, які допоможуть забезпечити справедливий і міцний мир в Україні.

Нагадаємо, що цього тижня Україна ініціює з Туреччиною та ООН питання щодо продовження "зернової угоди" щонайменше на один рік, включивши до неї порти Миколаєва.

Переговори про продовження угоди щодо Чорноморського зернового коридору розпочнуться за тиждень. У Мінінфраструктури сподіваються, що угоди буде досягнуто.

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