Блинкен обсудит с генсеком ООН помощь Украине и расширение "зернового соглашения"
Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудит с генсеком ООН Антониу Гутерришем вопросы поддержки Украины и расширения "зернового соглашения".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госдепартамента США
Блинкен отправится в Нью-Йорк 23-24 февраля, чтобы принять участие в министерской встрече Совета Безопасности ООН по Украине.
"Госсекретарь встретится с генеральным секретарем ООН, чтобы обсудить широкий спектр экономической, военной и гуманитарной помощи, которую США и другие государства-члены ООН продолжают оказывать Украине", - говорится в сообщении.
Они также будут говорить о необходимости поддержки и расширения Черноморской зерновой инициативы.
На заседании СБ ООН Блинкен подчеркнет приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины и будет призывать международное сообщество одобрить действия ООН, которые помогут обеспечить справедливый и крепкий мир в Украине.
Напомним, что на этой неделе Украина инициирует с Турцией и ООН вопрос о продлении "зернового соглашения" минимум на один год, включив в него порты Николаева.
Переговоры о продлении соглашения по Черноморскому зерновому коридору начнутся через неделю. В Мининфраструктуре надеются, что соглашение будет достигнуто.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.