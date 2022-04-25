Блинкен: независимая Украина просуществует намного дольше, чем Путин

"Суть в следующем. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на сцене будет находиться Владимир Путин. И наша поддержка Украины в будущем будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим окончательный успех", - отметил он на брифинге возле польско-украинской границы.

По его словам, вчерашняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была продуктивной, она продлилась около трех часов. Он также подтвердил, что добирался с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киев на поезде.

"Поэтому мы мало что видели, кроме как в окно поезда. В самом Киеве мы пошли сразу к президентскому дворцу… Мы, конечно, видели людей на улицах Киева - это свидетельство того, что битва за Киев выиграна", - подчеркнул Блинкен.

Он также добавил, что в Киеве частично наблюдаются признаки "нормальной жизни", но ситуация в столице резко контрастирует с тем, что происходит в других частях Украины, в частности, на юге и востоке.