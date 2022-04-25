UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Блинкен: независимая Украина просуществует намного дольше, чем Путин

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что независимая Украина просуществует намного дольше, чем российский президент Владимир Путин "будет находиться на сцене".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Суть в следующем. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная часть этой войны, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать намного дольше, чем на сцене будет находиться Владимир Путин. И наша поддержка Украины в будущем будет продолжаться. Она будет продолжаться до тех пор, пока мы не увидим окончательный успех", - отметил он на брифинге возле польско-украинской границы.

По его словам, вчерашняя встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским была продуктивной, она продлилась около трех часов. Он также подтвердил, что добирался с главой Пентагона Ллойдом Остином в Киев на поезде.

"Поэтому мы мало что видели, кроме как в окно поезда. В самом Киеве мы пошли сразу к президентскому дворцу… Мы, конечно, видели людей на улицах Киева - это свидетельство того, что битва за Киев выиграна", - подчеркнул Блинкен.

Он также добавил, что в Киеве частично наблюдаются признаки "нормальной жизни", но ситуация в столице резко контрастирует с тем, что происходит в других частях Украины, в частности, на юге и востоке.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский передал Блинкену план усиления санкций против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинЭнтони БлинкенВойна России против Украины