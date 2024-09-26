Блінкен назвав ядерні погрози Путіна "безвідповідальними" та "невчасними"

Блінкен засудив заяву Путіна на адресу Заходу про ядерну зброю як "безвідповідальну" і "невчасну". Зокрема, він нагадав, що у світі багато хто "брязкав ядерною шаблею".

"Я думаю, що багато хто в світі чітко говорив про це, коли він брязкав ядерною шаблею - в тому числі і Китай в минулому. Тому я б просто закликав зробити це зараз, коли світ зібрався... щоб поговорити про необхідність більшого роззброєння і нерозповсюдження", - сказав він.

Що передувало

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін знову згадав за застосування ядерної зброї. Зокрема, він заявив про зміни в ядерній доктрині Росії - росіяни планують розширити умови застосування ядерного арсеналу.

Путін заявив, що ця доктрина дозволяє Росії здійснити ядерний удар у відповідь на агресію з боку будь-якої неядерної держави, якщо така агресія відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.