Блінкен назвав людину Трампа, яку важливо було долучити до переговорів щодо Гази

"Я думаю, що Стів Віткофф був чудовим партнером у цьому питанні, як і сам обраний президент Трамп, який ясно дав зрозуміти, що хоче, щоб ця угода просувалася вперед і була завершена до 20 січня", - сказав Блінкен в інтерв'ю MSNBC.

Він зазначив, що учасники переговорів хочуть бути впевненими, що запропонована угода буде підтримуватися і новою адміністрацією США.

"Усім важливо знати - і це також корисно, що Стів бере участь у цьому процесі, - вони хочуть бути впевненими, що угода, запропонована президентом (США Джо Байденом - ред.) та узгоджена нами, буде підтримуватися адміністрацією Трампа. Створення такої впевненості завдяки участі Стіва Віткоффа, на мій погляд, було критично важливим", - додав він.

The Times of Israel пише, що згідно з умовами обговорюваної угоди США є одним із кількох гарантів і відіграватимуть ключову роль у забезпеченні виконання її першої фази. Ця фаза передбачає припинення бойових дій, звільнення заручників, утримуваних ХАМАС, і палестинських в'язнів, утримуваних Ізраїлем. Після цього планується реалізація другої фази, спрямованої на підготовку до майбутнього Гази після конфлікту, включно з питаннями безпеки, відновлення та управління.