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Блинкен назвал человека Трампа, которого важно было включить в переговоры по Газе

Фото: государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В последний раунд переговоров по Газе было важно включить спецпредставителя Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Виткоффа. Поскольку в случае, если удастся достичь прекращения огня, от команды избранного президента США будет зависеть, сохранится ли оно после дня инаугурации.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

"Я думаю, что Стив Виткофф был отличным партнером этом вопросе, как и сам избранный президент Трамп, который ясно дал понять, что хочет, чтобы эта сделка продвигалась вперед и была завершена до 20 января", - сказал Блинкен в интервью MSNBC.

Он отметил, что участники переговоров хотят быть уверены, что предложенная сделка будет поддерживаться и новой администрацией США.

"Всем важно знать - и это также полезно, что Стив участвует в этом процессе, - они хотят быть уверены, что сделка, предложенная президентом (США Джо Байденом - ред.) и согласованная нами, будет поддерживаться администрацией Трампа. Создание такой уверенности благодаря участию Стива Виткоффа, на мой взгляд, было критически важным", - добавил он.

The Times of Israel пишет, что согласно условиям обсуждаемого соглашения США являются одним из нескольких гарантов и будут играть ключевую роль в обеспечении выполнения его первой фазы. Эта фаза предусматривает прекращение боевых действий, освобождение заложников, удерживаемых ХАМАС, и палестинских заключенных, удерживаемых Израилем. После этого планируется реализация второй фазы, направленной на подготовку к будущему Газы после конфликта, включая вопросы безопасности, восстановления и управления.

Напомним, вчера источники CNN сообщили, что в мирных переговорах между Израилем и ХАМАС появились явные признаки прогресса. В частности, члены делегации Израиля на переговорах в Дохе выразили "осторожный оптимизм" по заключению соглашения. В то же время, между сторонами все еще сохраняются некоторые разногласия.

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Соединенные Штаты АмерикиИзраильЭнтони БлинкенДональд ТрампСектор Газа