Блинкен назвал военными преступлениями зверства россиян в Изюме

Зверства россиян на оккупированных территориях Украины, в частности в Изюме, - это военные преступления. Всех причастных к совершению массовых убийств и пыток необходимо привлечь к ответственности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена во время совместной пресс-конференции с главой МИД Иордании.

"Прежде всего, важно, что даже когда украинцы делают все возможное, чтобы вернуть земли, которые россияне захватили у них во время этой агрессии, мы все работаем над сбором доказательств и документированием зверств, которые были совершены. И во многих случаях это будет равнозначно военным преступлениям, что, на мой взгляд, является правильным подходом для рассмотрения этого вопроса", - отметил глава Госдепа.

Блинкен подчеркнул, что сейчас идет работа, которая обеспечит привлечение к ответственности российских оккупантов.

"То ли через процесс в самой Украине, то ли с применением механизмов ОБСЕ, ООН, Международного уголовного суда - все это вместе, я думаю, будет очень важным для обеспечения того, чтобы совершившие зверства, а также те, кто отдавал приказы, понесли ответственность ", - добавил госсекретарь США.