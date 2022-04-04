Блинкен назвал резню в Буче "ударом под дых": нужно привлечь виновных к ответственности

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прокомментировал обнародованные фото массовых убийств мирных жителей Бучи после освобождения города от российских войск. Чиновник назвал эти снимки "ударом под дых".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы американского внешнеполитического ведомства телеканалу CNN.
Блинкен заявил в воскресенье, что Госдеп поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения в Украине.
"Вы не можете не видеть в этих изображениях удар под дых", - сказал он.
Госсекретарь отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ администрация президента США заявила, что считает, что российские войска совершили в Украине военные преступления, и Белый дом помогает собирать доказательства.
"Мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, передать имеющуюся у нас информацию в соответствующие инструкции и организации. И за это должна быть ответственность", - отметил он.
На вопрос журналиста, совершают ли российские войска геноцид украинцев, Блинкен ответил так: "Мы тщательно изучим и задокументируем все, что видим, соберем все воедино, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые следят за этим, в том числе Государственный департамент, имеют всю информацию. Им нужно точно оценить, что произошло в Украине, кто несет ответственность и в чем это выражается".
"Необходимо привлечь виновных к ответственности. И я думаю, что самое главное - то, что мы не можем быть равнодушны к произошедшему... Это - реальность, это происходит каждый день, пока продолжаются российские зверства по отношению к Украине", - заявил он.
Ранее сообщалось, что США на фоне убийств в Буче ускоренно готовит новые санкции против РФ.
Также мы писали о том, что в Буче нашли пыточную и комнату с расстрелянными телами.
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