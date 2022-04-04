Блинкен назвал резню в Буче "ударом под дых": нужно привлечь виновных к ответственности

Блинкен заявил в воскресенье, что Госдеп поможет задокументировать любые зверства, совершенные российскими военными против гражданского населения в Украине.

"Вы не можете не видеть в этих изображениях удар под дых", - сказал он.

Госсекретарь отметил, что после начала полномасштабного вторжения РФ администрация президента США заявила, что считает, что российские войска совершили в Украине военные преступления, и Белый дом помогает собирать доказательства.

"Мы работаем над тем, чтобы задокументировать это, передать имеющуюся у нас информацию в соответствующие инструкции и организации. И за это должна быть ответственность", - отметил он.

На вопрос журналиста, совершают ли российские войска геноцид украинцев, Блинкен ответил так: "Мы тщательно изучим и задокументируем все, что видим, соберем все воедино, убедимся, что соответствующие учреждения и организации, которые следят за этим, в том числе Государственный департамент, имеют всю информацию. Им нужно точно оценить, что произошло в Украине, кто несет ответственность и в чем это выражается".

"Необходимо привлечь виновных к ответственности. И я думаю, что самое главное - то, что мы не можем быть равнодушны к произошедшему... Это - реальность, это происходит каждый день, пока продолжаются российские зверства по отношению к Украине", - заявил он.