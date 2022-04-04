Блінкен назвав різанину в Бучі "ударом під дих": потрібно притягти винних до відповідальності

Блінкен заявив у неділю, що Держдеп допоможе задокументувати будь-які звірства, скоєні російськими військовими проти цивільного населення в Україні.

"Ви не можете не бачити в цих зображеннях удар під дих", - сказав він.

Держсекретар зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення РФ адміністрація президента США заявила, що вважає, що російські війська вчинили в Україні військові злочини, і Білий дім допомагає збирати докази.

"Ми працюємо над тим, щоб задокументувати це, передати наявну у нас інформацію у відповідні інструкції та організації. І за це має бути відповідальність", - зазначив він.

На запитання журналіста, чи здійснюють російські війська геноцид українців, Блінкен відповів так: "Ми ретельно вивчимо і задокументуємо все, що бачимо, зберемо все воєдино, переконаємося, що відповідні установи та організації, які стежать за цим, у тому числі Державний департамент, мають всю інформацію. Їм потрібно точно оцінити, що сталося в Україні, хто несе відповідальність і в чому це виражається".

"Необхідно притягнути винних до відповідальності. І я думаю, що найголовніше - те, що ми не можемо бути байдужі до події... Це - реальність, це відбувається щодня, поки тривають російські звірства проти України", - заявив він.