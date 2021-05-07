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Блинкен назвал продуктивной свою поездку в Украину

Автор: Даша Харченко

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о продуктивности встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Встреча прошла в Киеве 6 ма.

Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, США "полны решимости перед лицом российской агрессии" и готовы поддержать проведение реформ на Украине

"Продуктивное времяпрепровождение в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и со всеми, с кем я встретился", - отметил политик.

Ранее Блинкен сказал, что США рассмотрит любой запрос Украины на оказание военной помощи. Пентагон в этом контексте является ключевым партнером Украины.

Также, по его словами, США надеются, что Россия не прибегнет к полномасштабному нападению на Украину. Иначе РФ без последствий не останется.

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