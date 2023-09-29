Блінкен про наступ ЗСУ: у росіян було багато місяців для побудови оборони

За його словами, наступ триває "важко", але українські війська вже досягли реальних успіхів.

Блінкен зазначив, що Україна повернула вже понад 50% території, яку РФ захопила від початку повномасштабної війни.

"Зараз вони ведуть наступ на півдні та сході. Він проходить важко, і на це є вагома причина - росіяни мали багато місяців, щоб побудувати оборону, але українці досягають реальних успіхів", - сказав держсекретар США.

Блінкен наголосив, що українські бійці борються за свою свободу та країну, а тому цей факт "врешті-решт змінить баланс".

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ продовжують штурми російських позицій на кордоні Запорізької та Донецької областей, а також просуваються під Бахмутом - наразі Сили оборони вийшли за територію Андріївки та Кліщіївки.