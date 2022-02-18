Блинкен и Лавров встретятся на следующей неделе, - Белый дом

Госсекретарь США Энтони Блинкен согласился на встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Она запланирована на 23 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг официального представителя Белого дома Джен Псаки.

"Он принял приглашение и встретится со своим российским партнером в среду, если, конечно, они не начнут вторжение", - сказала она.

Ранее Блинкен во время телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что возможности для урегулирования кризиса вокруг Украины по-прежнему сохраняются.

До этого последний раз Лавров и Блинкен общались 12 февраля.